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Россиянина, собиравшего данные о предприятиях ВПК для Киева, арестовали

Мужчину, собиравшего данные о предприятиях ВПК для Киева, арестовали на 2 месяца.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Задержанный в Нижегородской области россиянин, который собирал для украинских спецслужб сведения о предприятиях ВПК России, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК.

Ранее ФСБ России сообщила о том, что во взаимодействии с СК РФ на территории Нижегородской области был задержан гражданин России 1975 года рождения, участник запрещенной в России террористической организации «Артподготовка»*.

«Арестован до 22 сентября на два месяца», — ответил собеседник агентства на вопрос о том, на какой срок избрана мера пресечения задержанному.

По информации ФСБ, установлено, что фигурант под видом сотрудника логистической транспортной компании провел в семи субъектах РФ разведку стратегически важных объектов и направил в мессенджере Telegram сведения кураторам террористической организации в целях подрыва национальной безопасности страны.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, 50-летнему жителю Московского региона предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

* Террористическая организация, запрещена в России.