Десять БПЛА сбили в трех городах и двух районах Ростовской области утром 31 июля

В небе над Ростовской областью силы ПВО отразили воздушную атаку утром 31 июля. Всего было сбито около десяти беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Дроны сбили в Ростове, Таганроге, Батайске, а также в Азовском и Мясниковском районах.
-В Азовском районе поврежден частный дом, — сообщил губернатор.
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