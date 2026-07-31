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Калининград вошёл в топ-10 популярных направлений для отдыха в апартаментах в августе

Средняя продолжительность поездки — 6 ночей.

Источник: Клопс.ru

Калининград вошёл в десятку самых популярных в России направлений для бронирования апартаментов в августе 2026 года. Регион занял седьмое место в рейтинге российского сервиса бронирования «Твил.ру», опубликованном в пятницу, 31 июля.

Средняя стоимость проживания составила 4,9 тыс. рублей за ночь, а средняя продолжительность поездки — шесть ночей.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, на который пришлось 10% всех бронирований апартаментов в августе. Средняя стоимость проживания в городе составила 6,3 тыс. рублей за ночь при средней продолжительности поездки шесть ночей.

Второе у Сочи — 9% бронирований. Туристы в среднем планируют провести там девять ночей, стоимость размещения составляет около 6,7 тыс. рублей за ночь.

На третьей позиции расположилась Ялта с 5% бронирований, где средняя продолжительность отдыха достигает восьми ночей, а цена проживания — 6,2 тыс. рублей за ночь. В десятку также вошли Москва и Московская область, Казань, Геленджик, Краснодар, Анапа и Кисловодск.

По оценке участников рынка гостеприимства, туристы, приезжающие в Калининград, предпочитают селиться в апартаментах из-за более низкой стоимости размещения, чем в гостиницах.

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