Мошенники начали шантажировать детей в мессенджерах и играх: МВД предупредило о новой схеме

Атаки происходят через игровые чаты и мессенджеры. Под видом «дружбы», бонусов в играх или легкого заработка злоумышленники убеждают ребенка выйти из личной учетной записи и войти под чужими данными. После этого доступ к iCloud блокируется, и преступники начинают требовать выкуп, угрожая уничтожить данные.
«Важно понимать: блокировка iCloud — это инструмент давления, а не неизбежность. И главное правило — не платить», — отмечают в ведомстве.
Родителям рекомендуют объяснить детям правила цифровой гигиены: никому не передавать данные аккаунтов, не входить в чужие профили и сразу рассказывать взрослым о любых подозрительных предложениях в сети.
Если вымогательство уже началось, необходимо сразу прекратить переписку, сохранить доказательства и обратиться в полицию. Своевременное обращение повышает шансы найти преступников.
Накануне МВД предупредило о новой мошеннической схеме, нацеленной на таксистов и работников сферы услуг.