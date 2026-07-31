Мошенники начали шантажировать детей в мессенджерах и играх: МВД предупредило о новой схеме

Атаки происходят через игровые чаты и мессенджеры. Под видом «дружбы», бонусов в играх или легкого заработка злоумышленники убеждают ребенка выйти из личной учетной записи и войти под чужими данными. После этого доступ к iCloud блокируется, и преступники начинают требовать выкуп, угрожая уничтожить данные.