В Красноярске открыт набор волонтеров на форум «Россия — спортивная держава»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовал набор волонтеров для работы на XIV Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», который пройдет с 21 по 23 октября. Ожидается, что мероприятие соберет более 4 тысяч участников из более чем 100 стран.
Организаторы планируют привлечь до 800 добровольцев. Волонтеры будут помогать в работе с делегациями, аккредитации, транспортном сопровождении, организации прибытий и отъездов, а также на площадках Форума.
Добровольцев обеспечат фирменной экипировкой, питанием и транспортом до удаленных объектов. После завершения мероприятия они получат благодарственные письма, памятные сувениры и верифицированные волонтерские часы на платформах «Добро.рф» и «красволонтер.рф».
Подать заявку на участие можно до 7 августа на официальном сайте Форума.