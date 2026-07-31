В Красноярске открыт набор волонтеров на форум «Россия — спортивная держава»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовал набор волонтеров для работы на XIV Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», который пройдет с 21 по 23 октября. Ожидается, что мероприятие соберет более 4 тысяч участников из более чем 100 стран.