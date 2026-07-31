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В Красноярске открыт набор волонтеров на форум «Россия — спортивная держава»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовал набор волонтеров для работы на XIV Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», который пройдет с 21 по 23 октября. Ожидается, что мероприятие соберет более 4 тысяч участников из более чем 100 стран.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовал набор волонтеров для работы на XIV Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», который пройдет с 21 по 23 октября. Ожидается, что мероприятие соберет более 4 тысяч участников из более чем 100 стран.

Организаторы планируют привлечь до 800 добровольцев. Волонтеры будут помогать в работе с делегациями, аккредитации, транспортном сопровождении, организации прибытий и отъездов, а также на площадках Форума.

Добровольцев обеспечат фирменной экипировкой, питанием и транспортом до удаленных объектов. После завершения мероприятия они получат благодарственные письма, памятные сувениры и верифицированные волонтерские часы на платформах «Добро.рф» и «красволонтер.рф».

Подать заявку на участие можно до 7 августа на официальном сайте Форума.