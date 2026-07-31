Официальные, личные, своими словами. Поздравления с Днём ВДВ 2026

2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск. Праздник объединяет действующих военнослужащих, ветеранов и всех, кто когда-либо носил голубой берет. Дата связана с событиями 2 августа 1930 года, когда под Воронежем впервые в СССР десантировали подразделение из 12 человек.
Специально к празднику krsk.aif.ru подготовил официальные, душевные, короткие и прикольные поздравления с Днём ВДВ 2026. Их можно отправить другу, брату, мужу, отцу, сыну, сослуживцу или ветерану Воздушно-десантных войск.
Официальные поздравления с Днём ВДВ 2026.
Уважаемые военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск! Примите искренние поздравления с Днём ВДВ! Этот праздник является символом мужества, доблести, воинского братства и беззаветного служения Родине.
Десантники всегда отличались высокой подготовкой, решительностью и способностью выполнять самые сложные задачи. Ваши стойкость, верность присяге и готовность прийти на помощь заслуживают глубокого уважения. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, новых успехов и надёжных товарищей рядом. Пусть дома вас всегда ждут родные и близкие!
Поздравления с Днём ВДВ 2026 коллегам и сослуживцам.
Дорогие товарищи! Поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск! Служба научила нас не отступать перед трудностями, отвечать за свои решения и всегда поддерживать тех, кто находится рядом. Желаю вам крепкого здоровья, силы духа и уверенности в каждом шаге. Пусть товарищи остаются надёжными, задачи выполняются успешно, а дома всегда ждут любящие люди. За ВДВ!
Боевые друзья, с праздником! Какими бы разными дорогами ни шла наша жизнь, нас навсегда объединяют служба, голубой берет и настоящее десантное братство. Пусть здоровье не подводит, семьи живут в достатке и спокойствии, а встречи с сослуживцами всегда приносят радость. Спасибо каждому за крепкое плечо, поддержку и верность нашим традициям. Никто, кроме нас!
Поздравления с Днём ВДВ 2026 своими словами.
Поздравляю с Днём ВДВ! Желаю оставаться таким же сильным, смелым и надёжным человеком. Пусть здоровье будет крепким, решения — верными, а рядом всегда находятся люди, которым можно доверять. Пусть в доме царят спокойствие и достаток, а в жизни будет как можно больше счастливых событий.
С Днём Воздушно-десантных войск! Пусть голубой берет всегда напоминает о настоящей дружбе, взаимовыручке и годах службы. Желаю тебе здоровья, сил, благополучия и удачи. Пусть любые трудности оказываются по плечу, а близкие всегда поддерживают и ждут дома.
Поздравления с Днём ВДВ родным и близким.
Дорогой муж, с Днём Воздушно-десантных войск! Для меня ты не только сильный и мужественный десантник, но и самый родной человек. Спасибо за твою заботу, надёжность и умение защищать нашу семью. Желаю тебе здоровья, душевного спокойствия и успехов во всех делах. Я всегда рядом и всегда верю в тебя!
Папа, поздравляю тебя с Днём ВДВ! Ты всегда был для меня примером мужества, честности и силы. Спасибо за то, что научил не сдаваться, отвечать за свои поступки и помогать тем, кто рядом. Желаю тебе крепкого здоровья, бодрости и долгих лет жизни. Я очень горжусь тобой!
Брат, с Днём ВДВ тебя! Желаю всегда оставаться таким же смелым, решительным и надёжным. Пусть в жизни тебе сопутствует удача, здоровье никогда не подводит, а рядом находятся настоящие друзья. Знай, что твоя семья гордится тобой и всегда готова поддержать.
Любимый сын, поздравляю тебя с Днём ВДВ! Я горжусь тем, каким сильным, ответственным и достойным человеком ты стал. Желаю тебе здоровья, безопасной службы и верных товарищей. Пусть судьба бережёт тебя, а родной дом всегда остаётся местом, где любят, понимают и ждут.
Дорогой друг, с Днём ВДВ! Наша дружба проверена временем, поэтому я точно знаю: на тебя можно положиться в любой ситуации. Желаю тебе крепкого здоровья, семейного счастья, успехов и благополучия. Пусть впереди будет ещё много добрых встреч, общих историй и поводов поднять бокал за десантное братство.
Дедушка, поздравляю тебя с Днём ВДВ! Твоя служба, твои рассказы и жизненный опыт всегда вызывают у нас гордость. Спасибо за мужество, стойкость и пример, который ты подаёшь всей семье. Желаю тебе здоровья, долгих лет, бодрости и внимания близких. Мы тебя очень любим!
Короткие поздравления с Днём ВДВ 2026.
С Днём ВДВ! Желаю крепкого здоровья, мирного неба, удачи и надёжных товарищей рядом. Никто, кроме нас!
С праздником, десантник! Пусть здоровье будет крепким, характер — твёрдым, а жизнь — счастливой и спокойной.
С Днём ВДВ! Желаю всегда уверенно стоять на земле, смело смотреть в небо и добиваться поставленных целей.
За ВДВ! Желаю здоровья, бодрости, достатка и мирного неба над головой. Пусть удача никогда не покидает!
Прикольные поздравления с Днём ВДВ.
С Днём ВДВ! Желаю, чтобы купол был надёжным, приземление — мягким, здоровье — крепким, а выходные — длинными. Пусть жизнь подбрасывает только приятные сюрпризы!
Поздравляю с Днём ВДВ! Пусть высоты покоряются легко, начальство ценит, друзья не забывают, а семейный бюджет выдерживает любое праздничное десантирование.
Пусть в твоей жизни парашют раскрывается вовремя, удача приземляется прямо в руки, а неприятности пролетают мимо. С Днём ВДВ!
С Днём ВДВ! Желаю десантироваться только на мягкий диван, захватывать исключительно хорошее настроение, а стратегические запасы в холодильнике никогда не иссякали.
Желаю в День ВДВ всегда попадать точно в цель: на работе — в премию, дома — в объятия, на отдыхе — в хорошую компанию. С праздником!