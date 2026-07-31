Официальные, личные, своими словами. Поздравления с Днём ВДВ 2026

Папа, поздравляю тебя с Днём ВДВ! Ты всегда был для меня примером мужества, честности и силы. Спасибо за то, что научил не сдаваться, отвечать за свои поступки и помогать тем, кто рядом. Желаю тебе крепкого здоровья, бодрости и долгих лет жизни. Я очень горжусь тобой!