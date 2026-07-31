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Собиравший сведения о предприятиях ВПК для Украины арестован на два месяца

Собиравший сведения о предприятиях ВПК для Украины арестован до 22 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Собиравший сведения о предприятиях ВПК для украинских спецслужб россиянин арестован на два месяца. Об этом РИА Новости сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

«Арестован до 22 сентября на два месяца», — ответил собеседник агентства.

Ранее в Нижегородской области задержан гражданин России 1975 года рождения, участник запрещённой в РФ террористической организации «Артподготовка»*. Задержанный под видом сотрудника логистической транспортной компании провёл разведку стратегически важных объектов в семи субъектах России, а также собирал информацию о предприятиях военно-промышленного комплекса.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В ходе следствия фигурант дал признательные показания.

* — террористическая организация, запрещена в России.