Желудок 11-летней девочки разъело до дыр из-за беспечности родителей

11-летняя школьница из Лесозаводска Приморского края получила тяжелые ожоги внутренних органов после того, как по ошибке выпила средство для чистки плит, перепутав его с питьевой водой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
После случившегося родители отвезли девочку в больницу, однако не выполнили рекомендации врачей. Медики настаивали на полном обследовании и просили привезти ребенка на повторный прием через две недели, но семья решила продолжить лечение дома.
Вновь за медицинской помощью родители обратились только спустя месяц и восемь дней, когда состояние школьницы резко ухудшилось. Девочка перестала есть и пить, а также потеряла около 15 килограммов веса. По словам врачей, к этому моменту у пациентки сформировались рубцовые изменения и развился стеноз пищевода. Сейчас она получает питание через гастростомическую трубку.
В Министерстве здравоохранения Приморского края отметили, что подобные случаи происходят не впервые. По данным ведомства, за последние пять лет в регионе зарегистрировано более десяти историй, когда несоблюдение родителями врачебных рекомендаций приводило к тяжелым последствиям для детей. Медики предупредили, что восстановление после таких травм может занять несколько лет.
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