Желудок 11-летней девочки разъело до дыр из-за беспечности родителей

Вновь за медицинской помощью родители обратились только спустя месяц и восемь дней, когда состояние школьницы резко ухудшилось. Девочка перестала есть и пить, а также потеряла около 15 килограммов веса. По словам врачей, к этому моменту у пациентки сформировались рубцовые изменения и развился стеноз пищевода. Сейчас она получает питание через гастростомическую трубку.