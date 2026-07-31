«Он с детства ездил со мной»: Эдита Пьеха рассказала о влиянии на карьеру внука

Ранее стало известно о возможной смене сценического псевдонима Стаса Пьехи. Он допускает, что с возрастом мог бы стать Станиславом Пьехой, поскольку имя «Стас» уместно для молодости. Артист добавил, что он работает для русскоязычной публики и не имеет песен на иностранном языке, поэтому и его имя всегда было и будет русскоязычным.