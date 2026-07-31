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«Он с детства ездил со мной»: Эдита Пьеха рассказала о влиянии на карьеру внука

Эдита Пьеха рассказала, что Стас Пьеха с детства выступал с ней на концертах.

Источник: Комсомольская правда

Народная артистка Эдита Пьеха в преддверии своего 90-летия, которое она планирует отметить масштабным концертом в 2027 году, рассказала «КП-Санкт-Петербург» о влиянии на карьеру своего знаменитого внука.

«Он с детства ездил со мной на гастроли. Я его вызывала на сцену. Мы с ним какой-то куплет пели вместе, он интервью давал со сцены. Очень смелый мальчишка тогда уже был», — поделилась певица.

В последнее время легенда сцены ведет затворнический образ жизни в пригороде Петербурга, однако ее творческие амбиции остаются по-прежнему великими.

Ранее стало известно о возможной смене сценического псевдонима Стаса Пьехи. Он допускает, что с возрастом мог бы стать Станиславом Пьехой, поскольку имя «Стас» уместно для молодости. Артист добавил, что он работает для русскоязычной публики и не имеет песен на иностранном языке, поэтому и его имя всегда было и будет русскоязычным.