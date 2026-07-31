Младшая дочь Веры Глаголевой опубликовала редкий снимок с отцом Кириллом Шубским

Дочь актрисы Веры Глаголевой Настасья Овечкина появилась на публике вместе с отцом, бизнесменом Кириллом Шубским. Они вместе посетили ресторан в центре столицы. Фотографией с семейного вечера девушка поделилась в личном блоге.
Настасья Овечкина ранее рассказывала, что отец активно участвует в жизни ее детей. У модели двое сыновей от хоккеиста Александра Овечкина — семилетний Сергей и шестилетний Илья. По ее словам, мальчики близки с дедушкой и с радостью проводят с ним время.
Кирилл Шубский был вторым мужем Веры Глаголевой. Они познакомились в 1991 году на кинофестивале, а спустя год сыграли свадьбу. В 1993 году у пары родилась дочь Настасья.
Недавно певица Кристина Орбакайте опубликовала кадры из семейного путешествия по Португалии. Вместе с мужем и дочерью она отправилась в Лиссабон.
Певица Валерия поделилась фотографиями из отпуска, который проводит со своими близкими в Дубае. 58-летняя артистка поразила поклонников стройной фигурой, опубликовав кадры в бикини.
Также актриса Софья Синицына опубликовала на своей странице в соцсети фото с дочерью от коллеги Павла Табакова с отдыха на Мальдивах. Она подобрала для себя и пятилетней Мии похожие купальники. Артистка снялась с девочкой перед выходом на пляж.