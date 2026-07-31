Младшая дочь Веры Глаголевой опубликовала редкий снимок с отцом Кириллом Шубским

Также актриса Софья Синицына опубликовала на своей странице в соцсети фото с дочерью от коллеги Павла Табакова с отдыха на Мальдивах. Она подобрала для себя и пятилетней Мии похожие купальники. Артистка снялась с девочкой перед выходом на пляж.