Началась реконструкция финального участка трассы Комсомольск — Чегдомын

Еще полвека назад дорожники построили технологический проезд вдоль БАМа. По нему и сейчас можно проехать, но только в зимнее время. Сейчас же этот зимник превращают в полноценную круглогодичную трассу. В прошлом году был отремонтирован участок со 191 по 200 километр, а в этом году дорожники привели в нормативное состояние участок со 165 по 174 километр. Всего же до полного окончания реконструкции трассы Комсомольск-на-Амуре — Березовый — Чегдомын осталось отремонтировать 17 километров. Работы стартовали в июле. Подрядчики трудятся сразу на двух участках трассы в районе поселков Могды и Герби — со 174 по 182 километр и со 182 по 191 километр. Строителям предстоит переработать почти 1 млн кубометров грунта для отсыпки трассы, ширина проезжей части которой составляет шесть метров. Кроме того, дорожники должны установить 22 водопропускные трубы и построить два моста через горные ручьи Орокот и Иругда. Для этого подрядчик использует порядка 80 единиц специальной техники. На реконструкцию обоих последних участков трассы Комсомольск-на-Амуре — Березовый — Чегдомын из краевого бюджета в этом году выделено 300 млн рублей. При этом полностью завершить все работы дорожники должны только в 2028 году. А сейчас они заняты расчисткой карьера и полос отвода будущей трассы.