Уровень воды в Ладожском озере снизился почти на метр ниже нормы

По его словам, причиной стали две малоснежные зимы подряд, из-за которых в озеро поступило меньше талой воды. Кроме того, уровень воды в крупных притоках — Онежском озере, Сайме и Ильмене — также остается ниже нормы. Аналогичные периоды маловодья уже наблюдались в 1940, 1942, 1973 и 2003 годах.