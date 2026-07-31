Умер итальянский футболист Франко Барези

Франко Барези выступал за ФК «Милан» с 1978 по 1997 год. Играя за клуб на позиции защитника, он забил 33 гола и сделал 24 голевые передачи. Вместе с командой господин Барези шесть раз становился чемпионом Италии, четыре раза выиграл Суперкубок страны. В 1989, 1990 и 1994 годах футболист выиграл Лигу чемпионов, тогда же он стал обладателем Суперкубка УЕФА. В 1982 году он выиграл чемпионат мира, а в 1994-м занял на нем второе место. После завершения карьеры Франко Барези «Милан» навсегда вывел из обращения шестой номер.