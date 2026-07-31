Володин напомнил о вступающих в силу с августа законах

Также с начала месяца в Налоговый кодекс будут внесены поправки, устанавливающие приоритетную форму получения налоговых уведомлений через «Госуслуги» для зарегистрированных пользователей. При этом граждане, не зарегистрировавшиеся на портале или отказавшиеся от электронной доставки, продолжат получать уведомления в бумажном виде. Режим налоговой тайны распространяется теперь и на сведения из личного кабинета на «Госуслугах».