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Мурашко назвал главные риски развития рака и болезней сердца

Мурашко: лишний вес, табак и алкоголь являются главными рисками развития рака.

Источник: © РИА Новости

ЯКУТСК, 31 июл — РИА Новости. Главными рисками развития онкологических, эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний являются лишний вес, табак и алкоголь, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Человек в первую очередь сам должен заботиться о своем здоровье, проходить своевременные осмотры, исключить табак, практически исключить алкоголь. Это влияет на развитие онкологических заболеваний, заболеваний сердца. Но и следите за своим весом, потому что лишний вес — это очень серьезный предиктор развития целой группы заболеваний, как сердечно-сосудистых, так и онкологических, так и эндокринных», — сказал Мурашко журналистам.

Министр добавил, что программа ОМС регулярно расширяется и дополняется, для граждан становятся доступными новые исследования, скрининги и осмотры.

«Хочу отметить, что основные этапы реализации модернизации системы здравоохранения в предыдущие годы были подведены в Народную программу “Единой России”. Сейчас совместно с коллегами из партии формируются новые блоки программы и туда также войдет большой блок системы здравоохранения, начиная от инфраструктуры, кадров, технологий, лекарственного обеспечения и многое другое», — подчеркнул он.

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