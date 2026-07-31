Мурашко назвал главные риски развития рака и болезней сердца

ЯКУТСК, 31 июл — РИА Новости. Главными рисками развития онкологических, эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний являются лишний вес, табак и алкоголь, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Человек в первую очередь сам должен заботиться о своем здоровье, проходить своевременные осмотры, исключить табак, практически исключить алкоголь. Это влияет на развитие онкологических заболеваний, заболеваний сердца. Но и следите за своим весом, потому что лишний вес — это очень серьезный предиктор развития целой группы заболеваний, как сердечно-сосудистых, так и онкологических, так и эндокринных», — сказал Мурашко журналистам.
Министр добавил, что программа ОМС регулярно расширяется и дополняется, для граждан становятся доступными новые исследования, скрининги и осмотры.
«Хочу отметить, что основные этапы реализации модернизации системы здравоохранения в предыдущие годы были подведены в Народную программу “Единой России”. Сейчас совместно с коллегами из партии формируются новые блоки программы и туда также войдет большой блок системы здравоохранения, начиная от инфраструктуры, кадров, технологий, лекарственного обеспечения и многое другое», — подчеркнул он.