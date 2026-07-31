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Лера Кудрявцева показала, как отдыхает с дочерью на роскошной яхте в Сен-Тропе

Телеведущая Лера Кудрявцева проводит отпуск во Франции вместе с близкими: она остановилась на роскошной вилле и регулярно делится с поклонниками кадрами с отдыха.

Телеведущая Лера Кудрявцева проводит отпуск во Франции вместе с близкими: она остановилась на роскошной вилле и регулярно делится с поклонниками кадрами с отдыха.

На днях Кудрявцева вместе с дочерью Марией отправилась на яхтенную прогулку и показала в личном блоге снимок девочки, сделанный во время морской поездки.

Для фотосессии девочка выбрала ярко-голубое платье с летним принтом в виде разноцветных бабочек. Она распустила волосы и позировала на корме яхты, задумчиво глядя вдаль на фоне морского пейзажа.

В прошлом году Лера Кудрявцева намекнула на трудности в семейной жизни. Она опубликовала в соцсетях пост, в котором рассказала, что «задолбалась» и «устала спасать и жалеть». Интернет-пользователи предположили, что речь идет о ее супруге Игоре Макарове. В январе 2024 года телеведущая заявила, что расстается с ним, намекнув на его проблемы с алкоголем. Однако после этого пара дала своим отношениям еще один шанс. Сложная история брака артистки и спортсмена — в материале «Вечерней Москвы».

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