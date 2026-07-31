Что меняется в оплате услуг ЖКХ?

«В августе 2026 года в России завершается внедрение пакета важных законодательных изменений, которые напрямую затрагивают повседневную жизнь миллионов российских граждан, в том числе волгоградцев», поясняет правовой эксперт сайта «АиФ-Волгоград» заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.
Квитанции за коммунальные услуги станут понятнее: теперь строки «содержание общего имущества» и «текущий ремонт» будут разнесены отдельно. Каждый собственник сможет чётко видеть, на что именно УК тратит эти деньги. Напоминаю, что теперь ремонт общего имущества, пострадавшего от вандализма, производится не за счёт всех собственников жилья, а за счёт вандалов — правда, их еще предстоит найти и оформить через полицию и УК.
Также завершается внедрение ряда законодательно закрепленных правил в сфере ЖКХ:
передача показаний приборов учета производится потребителями единообразно с 20 по 25 число каждого месяца;
по единому правилу квитанции (как бумажные, так и электронные) УК обязаны присылать для оплаты до 5-го числа следующего месяца для оплаты за предыдущий месяц;
оплата квитанций должна производиться до 15-го числа следующего месяца после потребления услуг, передачи показателей ПУ.
Уточняю: пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в РФ начисляются по правилам статьи 155 Жилищного кодекса РФ, начиная с 31-го дня просрочки, в размере 1/300 и 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Сроки и этапы начисления:
С 1-го по 30-й день: пени не начисляются. Срок отсчета идет со дня, следующего за днем окончания срока оплаты по закону или договору (после 15 числа месяца оплаты).
С 31-го по 90-й день: размер пени составляет 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки.
С 91-го дня и до полной оплаты: размер пени увеличивается и составляет 1/130 ключевой ставки за каждый день просрочки.
Продолжается цифровизация в сфере ЖКХ, в том числе переход на электронные квитанции.