Что меняется в оплате услуг ЖКХ?

Квитанции за коммунальные услуги станут понятнее: теперь строки «содержание общего имущества» и «текущий ремонт» будут разнесены отдельно. Каждый собственник сможет чётко видеть, на что именно УК тратит эти деньги. Напоминаю, что теперь ремонт общего имущества, пострадавшего от вандализма, производится не за счёт всех собственников жилья, а за счёт вандалов — правда, их еще предстоит найти и оформить через полицию и УК.