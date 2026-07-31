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МЧС опубликовало метеопредупреждение для жителей Москвы

Управление МЧС по Москве заявило, что 1 и 2 августа в дневные часы температура воздуха может достигать 31 градуса тепла.

Управление МЧС по Москве заявило, что 1 и 2 августа в дневные часы температура воздуха может достигать 31 градуса тепла.

Эксперты заявили, что экстремальные температуры воздуха могут приводить к потере работоспособности из-за теплового перегрева, увеличивать риск ДТП и пожаров.

Жителям столицы порекомендовали избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить много воды.

Утром ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве 31 июля будет солнечно и сухо.

Читайте материал «Метеоролог Тишковец: жаркие дни не вернутся в Москву и область в августе».

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