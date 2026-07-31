Пошла волна! Где лучшие грибные места в Хабаровском крае в 2026 году: карта

Ниже можно ознакомиться с картой мест, откуда грибники этим летом чаще всего возвращались с уловом. Сразу оговоримся: точных координат «изобильных полян» здесь нет и быть не может — такие поляны, едва знание о них становится достоянием общественности, пустеют в считанные дни. Карта даёт лишь общие ориентиры и направления. Куда именно свернуть с просёлочной дороги и под каким деревом искать белый — тут уже в дело вступают собственное чутьё, знание местности и готовность пройти лишний километр пешком. Но присмотреться к лесам по соседству с отмеченными точками определённо стоит.