Пошла волна! Где лучшие грибные места в Хабаровском крае в 2026 году: карта

К концу июля леса Хабаровского края входят в самую желанную для грибников пору. После тёплых дождей под папоротниками показываются крепкие подосиновики, на мшистых участках желтеют россыпи лисичек, а в смешанных лесах начинают выходить белые. Ещё немного — и август щедро добавит к ним подберёзовики, маслята и первые рыжики, ради которых опытные сборщики годами держат в секрете свои заветные поляны.
Любая удачная «тихая охота» начинается с правильно выбранного направления. Одни богатые грибами массивы лежат в свободно доступных лесах, другие входят в заповедники и национальные парки, где сбор ограничен или запрещён полностью. Третьи — и таких немало — известны каждому местному жителю, но требуют терпения, знания местности и готовности пройти лишний километр пешком. Где шанс вернуться с добычей особенно высок, что растёт прямо сейчас и какие грибы лучше оставить нетронутыми — в материале hab.aif.ru.
Три ключевых локации.
Самым надёжным направлением для грибного выезда остаётся район имени Лазо. Смешанные и кедрово-широколиственные леса в бассейне реки Хор славятся богатым видовым составом, а влажные низины, папоротниковые полянки и лесные дороги создают грибам практически идеальные условия для плодоношения. Ориентироваться нужно на лесные массивы близ посёлков Переяславки и Бичевой, а также на общедоступные леса вдоль местных дорог — именно здесь после июльских дождей особенно заметно набирает силу первая серьёзная грибная волна.
Второе направление, не менее сильное, начинается почти у границ Хабаровска. Леса возле Анастасьевки, Бычихи, Корфовского, Осиновой Речки и Сосновки опоясывают Большой Хехцир и дают грибнику сразу несколько типов местности: хвойные участки сменяются дубовыми, кедрово-широколиственные — елово-пихтовыми. Такое разнообразие резко повышает шанс встретить разные виды в одном выезде. Но здесь есть важный нюанс: заходить ради полной корзины в Большехехцирский заповедник нельзя. Искать следует в общедоступных прилегающих массивах, за пределами охраняемого ядра.
Для короткой поездки из краевой столицы хорошо подходят поймы Тунгуски и Амура, в том числе доступные левобережные участки и островные леса. После дождей особенно хорошо идут белые грибы, которые тяготеют здесь к смешанному древостою, небольшим возвышениям среди влажной поймы, березнякам и осинникам. Урожайность в таких местах капризнее, чем в районе имени Лазо: многое зависит от уровня воды и состояния подъездных путей. Зато удачная поляна может обнаружиться совсем недалеко от города, и ради этого стоит рискнуть.
Жителям Комсомольска-на-Амуре не обязательно ехать через полкрая: к западу от Комсомольского заповедника и вокруг доступных таёжных массивов есть свои перспективные леса. Заповедник для свободного сбора не предназначен, как и Анюйский национальный парк с его богатейшими кедрово-широколиственными лесами. Там всё зависит от зонирования и правил дирекции, которые меняются из сезона в сезон, поэтому безопаснее уходить в прилегающий лесной фонд, не вторгаясь в охраняемое ядро.
Тем, кто готов к более серьёзной экспедиции, стоит присмотреться к дальнему направлению — к посёлкам Ванино, Тумнин, Высокогорный и Датта. Влажная пихтово-еловая тайга, речные террасы и горные долины — прекрасная среда для грибов, особенно интересны во второй половине лета. Этот маршрут для подготовленных грибников: дороги здесь сложнее, расстояния ощутимо больше. Однако не стоит забывать, что на территории Ванинского района расположен Ботчинский заповедник, внутри которого действует строгий природоохранный режим.
Ниже можно ознакомиться с картой мест, откуда грибники этим летом чаще всего возвращались с уловом. Сразу оговоримся: точных координат «изобильных полян» здесь нет и быть не может — такие поляны, едва знание о них становится достоянием общественности, пустеют в считанные дни. Карта даёт лишь общие ориентиры и направления. Куда именно свернуть с просёлочной дороги и под каким деревом искать белый — тут уже в дело вступают собственное чутьё, знание местности и готовность пройти лишний километр пешком. Но присмотреться к лесам по соседству с отмеченными точками определённо стоит.
Что сейчас идёт в лесах.
Самые желанные трофеи в конце июля — подосиновики, белые грибы и лисички. В районе имени Лазо грибники уже отмечают заметное усиление урожая после прошедших дождей, а яркие лисички всё чаще появляются на привычных лесных участках, оправдывая ожидания даже скептиков.
Подосиновик, вопреки названию, стоит искать не только под осинами. Он охотно селится в смешанных лесах с берёзой, во влажном подросте и по краям небольших лесных прогалин. Узнать его несложно: красно-оранжевая или бурая шляпка и светлая ножка с тёмными чешуйками выдают подосиновик с первого взгляда. Мякоть на срезе часто сереет или темнеет — это нормальное свойство, а не признак ядовитости, так что пугаться не стоит.
Белый гриб предпочитает дубовые, смешанные и местами хвойные леса. На юге края его лучше искать на умеренно влажных участках, а в поймах Амура и Тунгуски — на небольших возвышениях, где земля не превращается в болото. У настоящего белого плотная светлая мякоть не синеет на срезе, а на верхней части ножки обычно заметен характерный сетчатый рисунок — верный признак того, что перед вами тот самый гриб, ради которого и затевалась поездка.
Лисички растут группами в хвойных и лиственных лесах, прячась среди мха и травы. Настоящая лисичка окрашена равномерно от шляпки до ножки, а снизу у неё расположены толстые складки, плавно спускающиеся по ножке — не отдельные тонкие пластинки, как у многих других грибов. Ложные лисички обычно имеют более резкую, кричащую оранжевую окраску и отличаются строением нижней стороны шляпки, так что внимательный глаз заметит разницу сразу.
Уже сейчас в березняках и смешанных лесах появляются подберёзовики, а в сосняках — маслята. Первые отличаются серо-коричневыми шляпками и чешуйчатой ножкой, вторые легко узнать по скользкой коричневой кожице и жёлтому трубчатому слою под шляпкой. После влажной погоды маслята нередко прячутся в молодой траве целыми семьями — и это тот случай, когда имеет смысл не торопиться и осмотреть поляну особенно тщательно.
Август добавит рыжики и грузди.
С приходом августа грибная карта края становится заметно богаче. Продолжают массово расти белые, подосиновики, подберёзовики, лисички и маслята — их урожай перемещается вслед за влагой. После дождей грибы появляются на тёплых опушках и приподнятых участках, а в сухую погоду дольше держатся в тени, во мху и влажном подросте. Опытные сборщики знают: в один и тот же день можно вернуться с пустой корзиной из одного леса и с полной — из соседнего, просто потому что там на пару градусов прохладнее.
В еловых и смешанных лесах начинается время рыжиков. Их выдаёт оранжевая шляпка с концентрическими кругами и характерный морковный млечный сок. При повреждении мякоть может зеленеть — это особенность рыжика, а не признак порчи. Такие грибы особенно ценят для засолки, и у каждого опытного грибника есть свой рецепт, передаваемый из поколения в поколение.
В березняках и смешанных массивах ближе к концу лета появляются грузди. С ними требуется больше осторожности и терпения: настоящий груздь относится к грибам, которые нельзя без подготовки отправлять на сковороду. Ему необходимы вымачивание и правильная последующая обработка, иначе горечь испортит всё блюдо. То же касается многих млечников и части сыроежек — привычное название ещё не делает любой найденный экземпляр безопасным.
К началу осени корзину пополняют опята, поздние грузди и рыжики. Новичку, впрочем, лучше не экспериментировать с неизвестными рядовками и мелкими грибами на древесине: среди них встречаются как несъедобные двойники, так и редкие охраняемые виды, за сбор которых можно понести ответственность.
Что можно брать, а что должно остаться в лесу.
Обычные съедобные грибы в общедоступных лесах жители края собирают для собственных нужд свободно. В корзину без всяких разрешений можно класть белые, подосиновики, подберёзовики, лисички, маслята, распространённые рыжики, а после правильной обработки — некоторые грузди и сыроежки. Никаких справок и квитанций для такого любительского сбора не требуется.
Однако есть несколько негласных правил, которые отличают ответственного грибника от разрушителя. Гриб следует аккуратно срезать или выкручивать, не выдирая вместе с ним лесную подстилку. Нельзя разгребать мох до голой земли, повреждать грибницу и уничтожать старые плодовые тела только потому, что они не подходят для еды. Эти старые грибы продолжают рассеивать споры и поддерживают жизнь грибного места, так что топтать их — значит вредить самому себе в следующем сезоне.
Совсем другие правила действуют для краснокнижных грибов. Их запрещено срывать, выкапывать, перевозить и продавать. Среди охраняемых в Хабаровском крае видов — гриб-баран, или грифола курчавая, девичий гриб-зонтик, розовая вешенка, коралловидный ежовик, трутовик аптечный и шишкогриб хлопьеножковый. Федеральную охрану имеют также ежовик альпийский и чешуйчатка древесинная. Необычный гриб лучше сфотографировать на месте, полюбоваться им и оставить нетронутым.
«За сбор грибов из Красной книги РФ грозит административный или уголовный закон: чаще всего нарушителям выписывают штрафы до 5 000 рублей по статье 8.35 КоАП РФ. Но возможны и более серьёзные наказания — статья 260.1 УК РФ предусматривает до 9 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей, если деяние совершено с умыслом, группой лиц или повлекло ущерб редким видам. За один гриб жестко не наказывают, но если набрать полную корзину, разговор может перейти в другую плоскость», — отметил в беседе с hab.aif.ru юрист Данил Шундрик.
Не стоит считать свободной грибной территорией любой лес, до которого удалось доехать. В заповедных зонах природные ресурсы не собирают вообще, а в национальных парках всё зависит от конкретного участка и установленного режима. «Заповедное Приамурье» оформляет разрешения на посещение подведомственных территорий и публикует условия для каждого маршрута — и разрешённый вход на экологическую тропу ещё не означает разрешения наполнить там корзину.
Отдельная и, пожалуй, самая серьёзная опасность — ядовитые двойники. В лесах края встречаются бледная поганка, красный мухомор и свинушка тонкая. Особенно коварна бледная поганка, которую неопытный сборщик может принять за зеленоватую сыроежку или шампиньон. Белые пластинки, кольцо на ножке, утолщение и мешковидная оболочка у основания — этого набора признаков достаточно, чтобы даже не прикасаться к находке.
Главное правило грибника остаётся неизменным и простым: максимум осторожности, минимум самоуверенности. Пройти мимо десятка сомнительных грибов и вернуться домой с несколькими хорошо знакомыми белыми или лисичками куда разумнее, чем превратить удачный выезд в поездку к врачам или во встречу с инспектором охраняемой территории.