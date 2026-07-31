Жара до +32 градусов придет в Воронежскую область на выходные

В ближайшие выходные, 1 и 2 августа, в регионе установится по-настоящему летняя погода. По данным Воронежского гидрометцентра, в субботу днем воздух прогреется до +30°C (в областном центре — до +28°C), ночью температура опустится до +12−17°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
В воскресенье станет еще жарче: в районах области столбики термометров поднимутся до +32°C, в Воронеже — до +31°C. Ночные показатели составят +12°C по области и +14−16°C в городе.
Существенных осадков в течение обоих дней не прогнозируется. Погода будет сухой и солнечной, что стоит учесть при планировании прогулок и дачных работ.
Прогноз на август от воронежского метеоролога Александра Сушкова читайте здесь.
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