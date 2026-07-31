Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жара до +32 градусов придет в Воронежскую область на выходные

Гидрометцентр обещает сухую и солнечную погоду.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие выходные, 1 и 2 августа, в регионе установится по-настоящему летняя погода. По данным Воронежского гидрометцентра, в субботу днем воздух прогреется до +30°C (в областном центре — до +28°C), ночью температура опустится до +12−17°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

В воскресенье станет еще жарче: в районах области столбики термометров поднимутся до +32°C, в Воронеже — до +31°C. Ночные показатели составят +12°C по области и +14−16°C в городе.

Существенных осадков в течение обоих дней не прогнозируется. Погода будет сухой и солнечной, что стоит учесть при планировании прогулок и дачных работ.

Прогноз на август от воронежского метеоролога Александра Сушкова читайте здесь.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше