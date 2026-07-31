«Фотозоны, экскурсии и музыка»: программа фестиваля «Хранителей руин» в Калининграде

В выходные в Калининграде пройдёт фестиваль «Хранителей руин». Праздник «Воротник» организуют в Железнодорожных воротах 1 и 2 августа. Об этом сообщили на странице волонтёрского движения «ВКонтакте».
На территории объекта культурного наследия организуют маркет с уличной едой, ярмарку мастеров, экскурсии и лекции о городских проектах. Для гостей и жителей Калининграда также выступят музыканты и проведут мастер-классы. Возле Железнодорожных ворот обустроят рыцарский лагерь, где можно будет пострелять из лука и попрактиковаться в фехтовании.
Вход на фестиваль бесплатный. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Программа фестиваля.
Суббота, 1 августа.
10:00−11:30 — йога-практика (коврик нужно взять с собой, регистрация по ссылке); 12:00−12:30 — открытие фестиваля. Приветственное слово создателя и руководителя проекта «Хранители руин» Василия Плитина; 12:00−17:00 — мастер-класс с досками от домов и амбаров (400 рублей, регистрация по ссылке); 12:00−15:00 — мастер-класс «Мир природы Калининградской области», создание фигурок из пластилина (регистрация по ссылке); 12:30−13:00 — лекция Василия Плитина: «Хранителей руин». Сохранение архитектурного наследия силами волонтёров; 12:30−14:00 — архитектурный скетчинг (регистрация по ссылке); 13:00−13:30 — лекция «Балтийск — Пиллау: два имени, одна история»; 13:00−14:00 — мастер-класс по макраме (500 рублей, регистрация по ссылке); 13:00−15:00 — экскурсия «История Ворот и фортификационных сооружений» (регистрация по ссылке); 14:00 — гитарные импровизации; 15:00−15:30 — лекция «Археология тёмных веков на территории Калининградской области в новых находках ИА РАН»; 16:00−16:30 — лекция «ОКН: от статуса к сохранению»; 16:30−17:00 — лекция «Жемчужная кирха. Новая история кирхи Шаакена»; 17:00 — выступление группы «Багаж» (каверы и авторские песни).
Воскресенье, 2 августа.
11:00−12:00 — мастер-класс по цианотипии (1500 рублей, регистрация по ссылке); 12:00−12:30 — лекция «Они были первыми. Первый этап восстановления и строительства Калининграда»; 12:00−14:00 — архитектурный скетчинг (регистрация по ссылке); 12:00−13:30 — оздоровительная практика от Дениса Кожеватова (коврик нужно взять с собой, регистрация по ссылке); 12:00−20:00 — мастер-классы по созданию 3D-картин из бумаги; 12:30−14:00 — презентация проектов «Наследие стен», «Право на мост», «Загадки прошлого» и «Биосфера Балтики»; 13:00−14:00 — кураторская экскурсия по Железнодорожным воротам (регистрация по ссылке); 14:00 — выступление Ксении Каримовой (софт-рок, акустический инди, регги); 14:45 — выступление VIKAMA (инди); 15:20−16:00 — лекция «Планировка советского Калининграда. Проекты 1960−1980 годов»; 16:00−16:20 — презентация проекта «Красный Фронтовик»; 16:20 — выступление Ре-Анклав, Гусляр, 3pkot (регги); 17:00 — показательные рыцарские состязания; 17:30 — выступление Андрэя Музыки (поп-меланхоличный проект).
Железнодорожные ворота являются объектом культурного наследия регионального значения. Комплекс построили в 1869 году. Это одни из восьми сохранившихся городских ворот Калининграда, которые считаются частью оборонительных сооружений Кёнигсберга. В конце 2022 года власти выделили два миллиона рублей на создание культурного центра «Хранителей руин». В августе 2023 года волонтёрское движение открыло там свой штаб.
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