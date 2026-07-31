«Фотозоны, экскурсии и музыка»: программа фестиваля «Хранителей руин» в Калининграде

10:00−11:30 — йога-практика (коврик нужно взять с собой, регистрация по ссылке); 12:00−12:30 — открытие фестиваля. Приветственное слово создателя и руководителя проекта «Хранители руин» Василия Плитина; 12:00−17:00 — мастер-класс с досками от домов и амбаров (400 рублей, регистрация по ссылке); 12:00−15:00 — мастер-класс «Мир природы Калининградской области», создание фигурок из пластилина (регистрация по ссылке); 12:30−13:00 — лекция Василия Плитина: «Хранителей руин». Сохранение архитектурного наследия силами волонтёров; 12:30−14:00 — архитектурный скетчинг (регистрация по ссылке); 13:00−13:30 — лекция «Балтийск — Пиллау: два имени, одна история»; 13:00−14:00 — мастер-класс по макраме (500 рублей, регистрация по ссылке); 13:00−15:00 — экскурсия «История Ворот и фортификационных сооружений» (регистрация по ссылке); 14:00 — гитарные импровизации; 15:00−15:30 — лекция «Археология тёмных веков на территории Калининградской области в новых находках ИА РАН»; 16:00−16:30 — лекция «ОКН: от статуса к сохранению»; 16:30−17:00 — лекция «Жемчужная кирха. Новая история кирхи Шаакена»; 17:00 — выступление группы «Багаж» (каверы и авторские песни).