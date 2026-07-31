Учитель задолжала банкам 16 млн тенге и обратилась в суд на юге Казахстана

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, в апелляционном порядке рассмотрено гражданское дело по заявлению женщины о применении процедуры восстановления платежеспособности.
Заявитель работает учителем казахского языка и литературы в школе-гимназии Шуского района. В связи с ухудшением материального положения она не смогла своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Общая сумма ее задолженности перед 6 банками превысила 16,4 тенге.
Сумма ежемесячных платежей по всем кредитам превышала 650 тысяч тенге, не считая обязательных расходов на проживание.
Шуский районный суд установил, что женщина имеет стабильный доход, который позволяет восстановить ее платежеспособность и погасить задолженность в течение 5 лет. Процедуры банкротства в отношении нее не применялись, доказательств о недобросовестности должника не установлено.
5 из 6 банков просили отказать в удовлетворении заявления.
Учитывая представленные доказательства, Шуский районный суд удовлетворил заявление и применил процедуру восстановления платежеспособности.
Не согласившись с решением, один из банков обжаловал его в апелляционном порядке.
Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия пришла к выводу, что суд первой инстанции правильно установил фактические обстоятельства дела и верно применил нормы законодательства.
Решение Шуского районного суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба банка без удовлетворения.
Судебные акты вступили в законную силу.
Данное решение дало женщине возможность поэтапно погасить всю задолженность перед банками.