Первый в Казахстане Анти call-центр по перехвату мошеннических звонков открылся в Астане

«Чем больше он отнимет времени у мошенников, тем защищеннее будут наши граждане. Долгий разговор на линии ударит по карману мошеннику, а не жертве. В это время киберполиция пытается предупредить граждан, которым звонят, что их данные имеются у преступников. У нас был и случай, когда мы с помощью центра предотвратили факт мошенничества прямо возле банка, когда жертва телефонного обмана хотела оформить на себя крупный кредит», — рассказал Балтабеков.