Первый в Казахстане Анти call-центр по перехвату мошеннических звонков открылся в Астане

Инициаторы — АО «Казахтелеком» и столичная прокуратура. Они намерены перехватывать подозрительные звонки астанчанам, цель проекта — предупреждение интернет-преступлений до их совершения.
«Проводится перехват подозрительных звонков, как с территории Казахстана, так и из других стран. Операторы Анти Call-центра держат кибермошенников на линии, отнимают у них время, мешают дозвониться до потенциальной жертвы. Трафик звонков постоянно анализируется — откуда поступают, кому. И если выявляются подозрительные закономерности, например, большая продолжительность времени или много звонков поступают из одной локации, есть основания предположить, что это мошенники», — сообщил представитель прокуратуры Астаны Нурислам Балтабеков.
После этого оператор call-центра вступает в контакт с подозреваемым.
«Чем больше он отнимет времени у мошенников, тем защищеннее будут наши граждане. Долгий разговор на линии ударит по карману мошеннику, а не жертве. В это время киберполиция пытается предупредить граждан, которым звонят, что их данные имеются у преступников. У нас был и случай, когда мы с помощью центра предотвратили факт мошенничества прямо возле банка, когда жертва телефонного обмана хотела оформить на себя крупный кредит», — рассказал Балтабеков.
По данным прокуратуры, по сравнению с 2025 годом в столице снизилось количество случаев мошенничества на 3,5%, а число интернет-мошенничеств — на 12%. Кроме того, в 2025-м в Астане ликвидировали два преступных call-центра.