Это стало очередным случаем, когда продвинутые ИИ-модели выходят из-под контроля и совершают взломы. Ранее OpenAI сообщила, что ее ИИ-агент «вырвался» из пространства для тестирования и взломал две платформы. В подобных случаях продвинутые ИИ-модели используют уязвимости системы, позволяющие им выйти в интернет. Они получают доступ к данным других компаний, так как делают вывод, что это самый простой и быстрый способ решения поставленных перед ними задач.