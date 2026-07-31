Где в Крыму свободно купить бензин в пятницу

«С 10:00 открыта продажа на заправках “Атан”, — сообщили в пресс-службе администрации Ялты. И перечислили актуальные адреса АЗС:
— Никита, Южнобережное шоссе, 87 — А-95 Ultra, ориентировочно на 150 машин по 20 литров;
— Алупка, Южнобережное шоссе, 9/А — А-95 Ultra, ориентировочно на 100 машин по 20 литров, А-92, ориентировочно на 100 машин по 20 литров.
По данным мэра Феодосии Владимира Кима, в городе топливо также начали свободно продавать с 10:00 на восьми заправках сети «Атан»:
— Приморский, Керченское шоссе, 86/88 — А-95 Ultra, А-92;
— Челнокова, 71 — А-95 Ultra, А-92;
— Керченское шоссе, 27/Д — А-95 Ultra, А-92;
— Керченское шоссе, 18/Б — А-95 Ultra, А-92;
— Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б — А-95 Ultra, А-92;
— Коктебель, Ленина, 150 — А-92;
— Симферопольское шоссе, 25 — А-92;
— Керченское шоссе, 23 — А-95 Ultra, А-92.
По данным главы администрации Джанкойского района Инны Федоренко, на заправках «АМК» в свободной продаже в пятницу будет реализовываться топливо марок АИ-95, АИ-92, ДТ.
В Нижнегорском районе сегодня с 10:30 в продаже на АЗС «Атан» в селе Семенное АИ-95- ультра (ориентировочно на 200 машин), сообщил глава района Антон Кравец.
Во всех случаях сохраняется ограничение, в соответствии с которым заправить можно не более 20 литров топлива в бак автомобиля.
Полная информация по реализации топлива на АЗС Крыма в пятницу доступна на карте toplivo.rk.gov.ru. Данные по наличию изменяются по мере поступления информации от нефтетрейдеров, отметили в Минтопэнерго РК.