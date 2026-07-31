Железнодорожный переезд в Зыково 3 августа временно закроют для ремонта

Железнодорожный переезд селе Зыково Сосновоборского округа Красноярского края планируют временно закрыть для проезда машин.
Ограничения будут действовать 3 августа с 22:00 до 24:00.
Объехать ремонтируемый участок можно через деревню Кузнецово. Для проезда машин экстренных служб (скорой помощи, пожарных, полиции) предусмотрено обустройство настила через пути.
Временное закрытие согласовано с администрацией Сосновоборского муниципального округа.
КрасЖД приносит извинения за доставленные неудобства и просит водителей автотранспортных средств учитывать эту информацию при планировании маршрута.