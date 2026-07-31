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Железнодорожный переезд в Зыково 3 августа временно закроют для ремонта

Железнодорожный переезд селе Зыково Сосновоборского округа Красноярского края планируют временно закрыть для проезда машин.

Железнодорожный переезд селе Зыково Сосновоборского округа Красноярского края планируют временно закрыть для проезда машин.

Ограничения будут действовать 3 августа с 22:00 до 24:00.

Объехать ремонтируемый участок можно через деревню Кузнецово. Для проезда машин экстренных служб (скорой помощи, пожарных, полиции) предусмотрено обустройство настила через пути.

Временное закрытие согласовано с администрацией Сосновоборского муниципального округа.

КрасЖД приносит извинения за доставленные неудобства и просит водителей автотранспортных средств учитывать эту информацию при планировании маршрута.