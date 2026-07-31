Суд допустил к пересдаче школьницу из КЧР, которую выгнали с ЕГЭ из-за пуговицы

К слову, в текущем году с единого государственного экзамена выдворили 917 нарушителей, которые лишились права на пересдачу в ближайшие 12 месяцев. Как заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, некоторые выпускники вместо учёбы осваивают всё более изощрённые способы обмана системы. При этом число удалённых практически не изменилось по сравнению с прошлым годом, когда без допуска к повторной сдаче остались 915 человек.