При ракетном обстреле Борисовки под Белгородом погибла женщина, ранены двое

Снаряды попали в частные домовладения. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Её супруг находится в крайне тяжёлом состоянии. С многочисленными осколочными ранениями и рваными ранами голени и стопы мужчину доставили в Борисовскую ЦРБ.
Помощь понадобилась и другой местной жительнице. У неё диагностировали осколочное непроникающее ранение голени. Врачи оказали необходимое лечение, однако от предложенной госпитализации пострадавшая отказалась.
В результате атаки повреждения получили два строения. Одно из них оказалось полностью охвачено огнём, пожарные расчёты ликвидировали возгорание.
Также под обстрел попало село Красный Куток того же округа. Там зафиксированы разрушения в пяти частных домах: посечены крыши, фасады, выбиты окна и повреждены заборы.
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