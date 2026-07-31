ВСУ обстреляли дома в Белгородской области ракетами: есть погибший и раненые

Из-за попадания снарядов в частные дома женщина скончалась на месте от полученных травм. Ее супруг получил множественные осколочные ранения и рваные раны голени, стопы. Он в тяжелом состоянии, отправлен в Борисовскую центральную райбольницу. Также пострадала еще одна женщина, у которой диагностировали осколочное непроникающее ранение голени. Ей оказали помощь в больнице, от госпитализации отказалась.