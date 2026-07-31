Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ обстреляли дома в Белгородской области ракетами: есть погибший и раненые

Один человек погиб и двое были ранены в результате ракетного обстрела частных домов в райцентре Борисовка Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Один человек погиб и двое были ранены в результате ракетного обстрела частных домов в райцентре Борисовка Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Из-за попадания снарядов в частные дома женщина скончалась на месте от полученных травм. Ее супруг получил множественные осколочные ранения и рваные раны голени, стопы. Он в тяжелом состоянии, отправлен в Борисовскую центральную райбольницу. Также пострадала еще одна женщина, у которой диагностировали осколочное непроникающее ранение голени. Ей оказали помощь в больнице, от госпитализации отказалась.

Повреждения установлены в двух частных домах: один из них горел, его потушили спасатели.

В селе Красный Куток Борисовского округа из-за ракетного обстрела в пяти частных домовладениях пострадали крыши, фасады, окна и заборы.

По данным врио губернатора Александра Шуваева, с 7:00 30 июля до 7:00 31 июля ВСУ атаковали Белгородскую область 51 раз. В результате были ранены две мирные жительницы — одна из них продолжает лечение в больнице.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше