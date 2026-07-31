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Алексей Цуканов стал новым прокурором Нижегородской области

Его стаж работы в прокуратуре более 30 лет.

Источник: Время

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин представил прокурора Нижегородской области Алексея Цуканова коллективу прокуратуры области, городским, районным, межрайонным и специализированным прокурорам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области в своем макс-канале.

В торжественном мероприятии также приняли участие заместитель полпреда президента России в ПФО Игорь Паньшин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, руководители судейского сообщества, правоохранительных и контролирующих органов, а также органов исполнительной власти региона.

Николай Шишкин отметил значительный опыт работы нового прокурора области в органах прокуратуры Российской Федерации, в том числе на руководящих должностях, его профессиональные навыки и опыт.

Поздравив Алексея Цуканова с назначением, заместитель генпрокурора России обозначил направления надзорной деятельности, требующие пристального внимания: соблюдение прав участников СВО и членов их семей, защита прав социально уязвимых граждан, в том числе несовершеннолетних и пожилых людей, исполнение законодательства в сфере ЖКХ, исполнение законов при реализации нацпроектов и целевом использовании бюджетных средств.

С губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным обсудили вопросы взаимодействия органов прокуратуры и исполнительной власти области, пути и возможности решения актуальных для региона вопросов.

«Мы высоко ценим взвешенный подход органов прокуратуры к надзору за соблюдением законодательства и уверены, что ваш профессиональный, управленческий опыт руководителя федерального уровня станет прочной основой для дальнейшего укрепления законности и правопорядка на нижегородской земле. Надеюсь, что с вашим приходом взаимодействие правительства региона и прокуратуры останется столь же конструктивным, деловым и предметным, как сейчас, и будет только развиваться. Работы предстоит много. Но я уверен, что для вас все это — достойные вызовы», — отметил Глеб Никитин.

Ранее Алексея Цуканова единогласно поддержали в качестве кандидата в прокуроры Нижегородской области.