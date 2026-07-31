В Красноярском крае из-за дождей ожидается рост уровня воды в реках

В Красноярском крае из-за прошедших и ожидаемых сильных осадков в южных и центральных муниципальных округах прогнозируется дальнейший рост уровня воды в реках. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Сейчас на реках Ус, Туба, Куча, Мана, Кан, Ангара и Кундус отмечается повышение уровня воды на 0,1−0,4 метра.
При этом на отдельных реках уровень воды уже снижается. Так, 31 июля на Кезеке в районе села Григорьевка он составил 197 см — за сутки вода ушла на 36 см. Это ниже отметки 210 см. На реке Он в Ермаковском уровень составляет 271 см, за сутки он снизился на 49 см. Показатель также ниже неблагоприятной отметки в 280 см. Однако из-за ожидаемых осадков 31 июля — 1 августа уровень воды может снова вырасти и приблизиться к неблагоприятной отметке.
В этот период возможны выход воды на пойму, подтопление пониженных участков местности, огородов, приусадебных участков и прибрежных участков дорог.
В настоящее время в Ермаковском подтоплены 11 приусадебных участков и шесть жилых домов.
Ситуация находится на контроле правительства края и регионального ГУ МЧС. Специалисты продолжают следить за уровнем воды, пункты временного размещения приведены в готовность.
Фото на главной странице: КГКУ «Спасатель».
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