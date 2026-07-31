В Красноярском крае из-за дождей ожидается рост уровня воды в реках

При этом на отдельных реках уровень воды уже снижается. Так, 31 июля на Кезеке в районе села Григорьевка он составил 197 см — за сутки вода ушла на 36 см. Это ниже отметки 210 см. На реке Он в Ермаковском уровень составляет 271 см, за сутки он снизился на 49 см. Показатель также ниже неблагоприятной отметки в 280 см. Однако из-за ожидаемых осадков 31 июля — 1 августа уровень воды может снова вырасти и приблизиться к неблагоприятной отметке.