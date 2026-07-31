Пионер российского хип-хопа и звукорежиссер Александр Шугаев умер в Самаре

Александр Шугаев много лет работал на местных радиостанциях, устраивал различные музыкальные фестивали. Последние 10 лет трудился на самарском телеканале. Он долго боролся с тяжелой болезнью, но она все-таки победила его. У Александра Шугаева остались жена и двое детей.