В Верхневолжье за первое полугодие трудоустроено более 14 тысяч подростков

Более 14 тысяч подростков с начала года устроились на работу в Тверской области, что соответствует целям нацпроекта «Кадры», сообщили в аппарате правительства региона.
Ребята трудоустраиваются на обрабатывающие производства, предприятия сельского хозяйства, торговли и общепита, энергетики и ЖКХ, информации и связи, работают в отраслях строительства, транспорта, туризма, лесного хозяйства, образования, здравоохранения, социальных услуг, культуры и спорта. В целом за первые шесть месяцев 2026 года в трудоустройстве подростков приняли участие 967 предприятий и организаций Верхневолжья.
В числе наиболее востребованных молодежью специальностей — делопроизводитель, комплектовщик, кухонный рабочий, сборщик, сортировщик, упаковщик, фасовщик, аниматор, помощник вожатого, горничная, библиотекарь, оператор ЭВМ, помощник продавца-консультанта и повара. Для предприятий, трудоустраивающих подростков, действует региональная система поддержки. Работодателю компенсируется предоставление заработной платы в размере минимального размера оплаты труда, возмещается оплата работы наставников. Для подростков, работающих более 4 часов в день, организовано горячее питание.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.