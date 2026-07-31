В Изотовском сквере Санкт-Петербурга разбили кухонный огород

Кухонный огород разбили в Изотовском сквере Санкт-Петербурга в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете по благоустройству города.
Специалисты садово-паркового предприятия «Приморское» вместе со школьниками, подрабатывающими на каникулах, высадили настурции, томаты, амарант, розмарин, землянику, салат, петрушку, укроп и несколько тыкв. Также там установили таблички с описанием растений и QR-коды с подробной информацией.
«Новшество призвано придать новый вид знакомым зеленым пространствам и дать горожанам возможность не просто наслаждаться природой, но и изучать представителей негородской флоры», — добавили в комитете.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.