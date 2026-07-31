В Хабаровске автобусы № 71−1 и № 71−2 изменят маршруты на две недели

Автобусы, следующие из центра в сторону Южного микрорайона, после остановки «Магазин “Баярд”» будут объезжать закрытый участок по улицам П. Л. Морозова, Репина и Краснореченской, после чего вернутся на улицу Суворова и продолжат движение по обычной схеме.