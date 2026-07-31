В Хабаровске автобусы № 71−1 и № 71−2 изменят маршруты на две недели

В Хабаровске с 1 по 15 августа изменится схема движения автобусов № 71−1 и № 71−2. Это связано с дорожными работами на улице Суворова, сообщает мэрия Хабаровска.
На время ремонта участок улицы Суворова от улицы П. Л. Морозова до Краснореченской закроют для движения всех видов транспорта.
Автобусы, следующие из центра в сторону Южного микрорайона, после остановки «Магазин “Баярд”» будут объезжать закрытый участок по улицам П. Л. Морозова, Репина и Краснореченской, после чего вернутся на улицу Суворова и продолжат движение по обычной схеме.
В обратном направлении автобусы после остановки «Рынок “Южный”» поедут по Суворова, Краснореченской, Репина и П. Л. Морозова, затем продолжат движение по утверждённому маршруту.
На время изменений из схемы движения исключат две остановки: «Администрация Индустриального района» на улице П. Л. Морозова при движении из центра и «Судостроительный завод» на улице П. Л. Морозова при движении в центр.
Узнать местонахождение автобусов и прогноз их прибытия можно на сайте «Транспорт27.рф» или в приложении «Go2bus». Также информацию можно получить у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45−00−56.