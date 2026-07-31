Жители 12 новых муниципальных округов Хабаровского края выберут депутатов

В течение месяца после избрания Советов депутаты должны будут назначить и провести публичные слушания по внесению изменений в Устав муниципальных образований, утвердить изменения и после этого рассмотреть одну из двух кандидатур, представленных губернатором Хабаровского края Дмитрия Демешина на должность главы округа.