Жители 12 новых муниципальных округов Хабаровского края выберут депутатов

В этом году в Хабаровском крае меняется территориальная организация местного самоуправления. В регионе появятся 12 новых муниципальных округов. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
12 районов преобразованы в округа. Соответствующие законы уже приняты Законодательной Думой Хабаровского края.
Ведется подготовка к выборам представительных органов муниципальных округов Хабаровского края первого созыва.
В единый день голосования 20 сентября 2026 года будут избраны Советы депутатов Амурского, Аяно-Майского, Ванинского, Вяземского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Советско-Гаванского, Ульчского, Тугуро-Чумиканского, имени Полины Осипенко муниципальных округов.
В течение месяца после избрания Советов депутаты должны будут назначить и провести публичные слушания по внесению изменений в Устав муниципальных образований, утвердить изменения и после этого рассмотреть одну из двух кандидатур, представленных губернатором Хабаровского края Дмитрия Демешина на должность главы округа.
Предполагается, что имена глав вновь образованных муниципальных округов станут известны в конце октября-начале ноября текущего года.
Регистрация кандидатов в депутаты представительных органов завершается 5 августа.