Амур коварный: заметили, как в Хабаровске подтопило набережную? (фото)

Показатели щекочут нервы гидрологам и бригадам спасателей, которым в случае превышения нормы еще на несколько сантиметров придется срочно реагировать на эти изменения. Да и хабаровчане до сих пор не могут забыть август 2013-го, когда уровень воды достиг рекордных 808 сантиметров!