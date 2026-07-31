Амур коварный: заметили, как в Хабаровске подтопило набережную? (фото)

При первой же возможности хабаровчане и гости столицы края стремятся на набережную стадиона имени Ленина, чтобы насладиться закатами на берегу реки. Но спуститься к ней поближе и пройти у кромки воды уже не получится, поскольку Амур затопил нижний ярус береговой линии.
Показатели щекочут нервы гидрологам и бригадам спасателей, которым в случае превышения нормы еще на несколько сантиметров придется срочно реагировать на эти изменения. Да и хабаровчане до сих пор не могут забыть август 2013-го, когда уровень воды достиг рекордных 808 сантиметров!
Как выглядит набережная в закатную пору и куда еще можно попасть, смотрите в специальном фоторепортаже «МК в Хабаровске».