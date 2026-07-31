Иностранцев арестовали по делу о канале нелегальной миграции в Нижнем Новгороде

Как полагает следствие, 48-летний и 37-летний иностранцы, а также их 42-летняя пособница (бухгалтер) направляли подложные документы в миграционную службу. Они указывали, что привлекают к работе высококвалифицированных специалистов с зарплатой 250 тыс. руб. Эти документы позволяли мигрантам получать многократную визу для проживания в РФ и разрешение на работу. При этом заявленные трудовые отношения с иностранцами не устанавливали, а половину их зарплаты обвиняемые забирали себе, добавили в полиции.