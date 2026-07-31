В Хабаровске двое налетчиков с пневматическим пистолетом ограбили студента на 150 тысяч

На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что налетчики позвонили в дверь и представились курьерами службы доставки. Они сказали, что знакомая потерпевшего оформила ему заказ. Как только студент открыл дверь, злоумышленники проникли в квартиру. В руках одного из них был предмет, похожий на пистолет. Налетчики несколько раз ударили молодого человека, обыскали комнаты и забрали компьютерный системный блок, клавиатуру, серебряный браслет и двое часов.