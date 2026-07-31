Временно изменится схема движения автобусного маршрута № 71 в Хабаровске

Изменения вызваны проведением реконструкции перекрестка улиц Суворова и Павла Морозова в Южном микрорайоне краевой столицы. В связи с этим будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Суворова от улицы Павла Морозова до улицы Краснореченской. Этот запрет будет действовать с 1 по 15 августа. Поэтому в первой половине августа автобусы маршрута № 71−1 и № 71−2 будут ходить по измененной схеме движения. Так, при движении в сторону Южного микрорайона они будут сворачивать с улицы Павла Морозова налево на улицу Репина и по ней выходить с правым поворотом на улицу Краснореченскую, а дальше сворачивать налево на улицу Суворова. При движении в сторону центра Хабаровска маршрутки будут сворачивать с улицы Суворова направо на улицу Краснореченскую, а с нее они свернут налево на улицу Репина, по которой уйдут направо на улицу Павла Морозова.