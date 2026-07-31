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В Прикамье на маршруте по реке Чусовой запретили стоянку у камня Поныш

Туристические группы просят учитывать эту информацию при планировании сплавов.

Стоянка у камня Поныш на маршруте по реке Чусовой закрыта, сообщили в Министерстве природных ресурсов Пермского края.

Скала находится на правом берегу реки Поныш, в месте впадения в Чусовую. Туристам запрещено причаливать к берегу, подходить к основанию скалы и находиться под нависающими карнизами. 30 июля на месте установили сигнальные ленты и информационные таблички.

Ограничения связаны с тем, что на вершине скалы нашли крупные трещины. Есть риск откола крупного фрагмента.

В Минприроды пояснили: разрушение скал — естественный процесс, который может произойти в любой момент. Стоянка будет перенесена в безопасное место после инженерно-геологического обследования.

О возобновлении доступа сообщат дополнительно. Туристические группы просят учитывать эту информацию при планировании сплавов.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, где можно сплавляться вместо Чусовой. Подробности — в материале.