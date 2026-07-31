СК расследует атаки ВСУ на склады в Волгограде и Татарстане

Ранее в пресс-службе Wildberries сообщили, что возгорание возникло на логистическом объекте компании в Волгограде, пострадавших, предварительно, нет. Кроме того, в Ozon сообщили, что склад в Зеленодольске (Татарстан), эвакуированный в связи с опасностью атаки БПЛА в регионе, возобновил работу, ни сам логистический комплекс, ни товары не пострадали.