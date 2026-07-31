В Самаре продолжается бесплатная догазификация частного сектора и СНТ

Программа социальной догазификации расширила возможности дачников: если раньше газ бесплатно подводили только до границ СНТ, то теперь его можно довести до границ отдельных участков. Главное условие — дом должен стоять на кадастровом учете. Прокладку сетей по участку и установку оборудования оплачивают собственники, но льготники могут получить на эти цели выплату до 201 тысячи рублей.