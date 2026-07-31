В Меленках Владимирской области создадут спортплощадку

Там оборудуют места для игр в баскетбол, футбол, волейбол с разметкой и вспомогательными зонами. Кроме того, специалисты обустроят площадку для воркаута, установят ограждение. А на уличные тренажеры нанесут QR-коды, отсканировав которые можно получить видеоинструкцию о том, как правильно выполнять упражнения и для каких групп мышц они предназначены.