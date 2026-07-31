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В Меленках Владимирской области создадут спортплощадку

Ее оборудуют возле школы № 5.

Новую спортивную площадку оборудуют возле школы № 5 в городе Меленки во Владимирской области при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Меленковского муниципального округа.

В учебное время заниматься на базе данного современного пространства смогут более 400 детей. А после уроков площадка будет открыта для всех желающих.

Там оборудуют места для игр в баскетбол, футбол, волейбол с разметкой и вспомогательными зонами. Кроме того, специалисты обустроят площадку для воркаута, установят ограждение. А на уличные тренажеры нанесут QR-коды, отсканировав которые можно получить видеоинструкцию о том, как правильно выполнять упражнения и для каких групп мышц они предназначены.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.