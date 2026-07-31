В РФ с 2019 года объемы проведения химиотерапии практически удвоились

Объемы проведения химиотерапии в России с 2019 года практически удвоились. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Для борьбы с заболеваниями в стране появились современные методы лучевой терапии, которые не повреждают здоровые ткани. Также с 2026 года по ОМС доступно лечение с применением CAR-T-клеточной терапии. В результате на 17% снизилась летальность от онкологических заболеваний, а пятилетняя выживаемость возросла почти на 10%.
Кроме того, Михаил Мурашко представил итоги и планы модернизации инфраструктуры онкологической службы. По его словам, уже обновлены 94 онкологических диспансера, поставлено более 16 тыс. единиц медицинского оборудования. В регионах созданы 595 центров амбулаторной онкологической помощи, возведены 19 крупных объектов онкологического профиля, еще 7 — в процессе строительства. Кроме того, созданы 18 референс-центров. Там проводят телемедицинские консультации.
Идет цифровая трансформация онкологической службы. Вводятся цифровые карты, архивы. В диагностику онкологических заболеваний активно внедряется искусственный интеллект. Технологии позволяют врачам повысить точность постановки диагноза и уделить больше времени работе с пациентом.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.