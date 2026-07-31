В РФ с 2019 года объемы проведения химиотерапии практически удвоились

Для борьбы с заболеваниями в стране появились современные методы лучевой терапии, которые не повреждают здоровые ткани. Также с 2026 года по ОМС доступно лечение с применением CAR-T-клеточной терапии. В результате на 17% снизилась летальность от онкологических заболеваний, а пятилетняя выживаемость возросла почти на 10%.