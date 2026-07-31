Тело 48-летнего мужчины достали из реки Черная Калитва в Воронежской области

К сожалению, это не единственная трагедия на воде, произошедшая в Воронежской области в последнее время. Ранее сообщалось о гибели 16-летней девушки в Каширском районе. ЧП случилось в селе Можайское на местном пруду. Подросток отдыхала на берегу в кругу семьи, однако во время заплыва начала тонуть. На помощь бросились мать девушки и находившиеся рядом отдыхающие, однако им не удалось спасти школьницу — было уже слишком поздно.