За 204 млн отремонтируют дорогу в Волоконовском округе Белгородской области

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области ищет подрядчика для ремонта автодороги Ульяновка — Голофеевка в Волоконовском округе. Отремонтировать требуется первые 6,6 км магистрали. Начальная цена контракта составляет 203,6 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок.
По данным технического задания, провести ремонт автодороги четвертой категории требуется до 31 октября этого года. Работы оплатят из средств федерального бюджета и областной казны. Гарантийный срок для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды должен составить шесть лет.
Заявки на участие в торгах будут принимать до 7 августа. Итоги аукциона подведут 11 августа.
Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал об аукционе на ремонт автомобильной дороги «Валуйки — Алексеевка — Красное» — Филиппово — Верхний Моисей на участке с 4-го по 15-й км в Валуйском округе. Максимальная цена контракта составляет 297,1 млн руб.