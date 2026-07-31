За 204 млн отремонтируют дорогу в Волоконовском округе Белгородской области

По данным технического задания, провести ремонт автодороги четвертой категории требуется до 31 октября этого года. Работы оплатят из средств федерального бюджета и областной казны. Гарантийный срок для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды должен составить шесть лет.