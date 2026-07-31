Красноярка получила 2 тысячи рублей за переводы и стала обвиняемой в дропперстве

По версии следствия, в марте девушка нашла в интернете предложение о ежедневном заработке. На ее банковский счет должны были поступать деньги, которые требовалось переводить по указанным реквизитам, оставляя себе небольшой процент. Всего через карту прошло более 80 тысяч рублей.