Красноярка получила 2 тысячи рублей за переводы и стала обвиняемой в дропперстве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Красноярска предстанет перед судом по обвинению в неправомерном обороте средств платежей. За четыре дня такой «подработки» она получила чуть более 2 тысяч рублей.
По версии следствия, в марте девушка нашла в интернете предложение о ежедневном заработке. На ее банковский счет должны были поступать деньги, которые требовалось переводить по указанным реквизитам, оставляя себе небольшой процент. Всего через карту прошло более 80 тысяч рублей.
Деньги принадлежали подростку из Пензенской области. Он перешел по рекламе розыгрыша в интернете и получил сообщение о выигрыше 300 тысяч рублей. Для получения приза мошенники потребовали оплатить налоги и госпошлины. Ребенок перевел им подаренные родственниками сбережения через счет обвиняемой, а когда деньги закончились, рассказал обо всем родителям.
Расследование уголовного дела завершено. Максимальное наказание составляет три года лишения свободы. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.