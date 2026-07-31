В деревне Лукино Тверской области открыли современный медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в деревне Лукино в Тверской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в аппарате правительства региона.
В учреждении оборудованы теплые, просторные кабинеты, помещения для персонала и хранения медикаментов. ФАП оснащен необходимым оборудованием, в том числе современными аппаратами для ЭКГ и измерения глазного давления. Получать медицинскую помощь там будут жители 12 населенных пунктов — около 200 человек.
В текущем году в регионе планируют построить 63 фельдшерско-акушерских пункта и врачебные амбулатории, 27 из них уже установлены. Лишь за этот месяц были открыты 4 новых ФАПа — в деревнях Воронцово, Дымово, Поречье и Гладышево.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.