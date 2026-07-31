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В Челябинске на улице Российской закроют движение трамваев до 20 августа

﻿Также до 10 октября сократят количество полос для машин.

Источник: 1obl.ru

В Челябинске на улице Российской вводятся временные ограничения движения транспорта. Они связаны с реконструкцией участка теплотрассы, сообщает пресс-служба администрации города.

С 08:00 1 августа до 20:00 10 октября будет ограничено движение по крайней правой полосе от второго корпуса дома № 20 до дома № 22 по улице Российской.

Также с 08:00 1 августа до 20:00 20 августа закрывается движение трамваев по улице Российской от проспекта Победы до разворотного кольца.

Работы ведет ООО «Уральский комплектующий завод». Восстановить нарушенное благоустройство подрядчик должен до 11 октября.