В Челябинске на улице Российской закроют движение трамваев до 20 августа

В Челябинске на улице Российской вводятся временные ограничения движения транспорта. Они связаны с реконструкцией участка теплотрассы, сообщает пресс-служба администрации города.
С 08:00 1 августа до 20:00 10 октября будет ограничено движение по крайней правой полосе от второго корпуса дома № 20 до дома № 22 по улице Российской.
Также с 08:00 1 августа до 20:00 20 августа закрывается движение трамваев по улице Российской от проспекта Победы до разворотного кольца.
Работы ведет ООО «Уральский комплектующий завод». Восстановить нарушенное благоустройство подрядчик должен до 11 октября.